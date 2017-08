Quand la Cadillac de Barack Obama cale à l'ambassade à Dublin

DUBLIN (Reuters) - La limousine blindée de Barack Obama a lamentablement calé lundi en voulant sortir de l'ambassade des Etats-Unis à Dublin lors de la visite du président américain en Irlande.

La Cadillac présidentielle est surnommée par les Américains "The Beast" (Le Monstre) en raison de son blindage et de ses équipements spéciaux qui lui permettent théoriquement d'échapper aux bombes, aux balles et à une attaque chimique.

On ignore la cause exacte de l'incident. Le couple présidentiel n'était pas à bord du véhicule à ce moment-là.

Au moment où la voiture a calé juste devant l'entrée, un homme présent dans la foule massée devant l'ambassade a crié malicieusement: "Vous voulez de l'aide pour pousser ?".

Le véhicule, spécialement acheminé par avion pour la tournée d'une semaine en Europe du chef de l'exécutif américain, a été construit pour les besoins de Barack Obama par General Motors.

L'incident est visible sur le site YouTube.

Carmel Crimmins; Jean-Loup Fiévet pour le service français