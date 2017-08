Une ville de Pennsylvanie loue son nom pour 25.000 dollars

PITTSBURGH, Pennsylvanie (Reuters) - En grande difficulté financière, une municipalité de Pennsylvanie a vendu son nom et prendra pour 60 jours le titre d'un documentaire.

Tout cela en échange de 25.000 dollars.

Durant cette période, la ville d'Altoona sera connue sous le nom "POM Wonderful Presents: The Greatest Movie Ever Sold", titre d'un film documentaire de Morgan Spurlock, le réalisateur de "Super Size Me", a précisé le maire, William Schirf.

"Nous sommes comme beaucoup de villes aux Etats-Unis qui connaissent des difficultés économiques", a-t-il expliqué jeudi.

L'argent sera alloué à la police de la ville pour financer la formation et la lutte contre la criminalité.

Des responsables du développement économique local ont soumis l'idée à la municipalité pour le compte de Spurlock and Sheetz, une chaîne de magasins qui avait pour sa part accepté de verser 250.000 dollars pour apparaître dans ce documentaire.

Le changement de nom a été approuvé à l'unanimité du conseil municipal à la mi-avril.

La chaîne Spurlock and Sheetz est une des 15 entreprises que Morgan Spurlock a convaincue de payer un total de 1,5 million de dollars pour financer son film, qui traite du marketing, du placement de produits et de l'intégration de marques.

Daniel Lovering, Grégory Blachier pour le service français, édité par Gilles Trequesser