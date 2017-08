Alain Robert escalade le plus haut gratte-ciel au monde

<p>Le Français Alain Robert a escaladé lundi le plus haut gratte-ciel au monde, la tour Burj Khalifa à Dubaï, qui mesure 828 mètres de haut. Agé de 48 ans, le "Spiderman" français a mis six heures pour parvenir au sommet de cet immeuble de plus de 160 étages. /Photo prise le 28 mars 2011/

Abdullah Muhsen</p>