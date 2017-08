Guitares et amplis d'Eric Clapton font recette

<p>La vente de 75 guitares et 55 amplificateurs d'Eric Clapton, mercredi à New York, a rapporté 2,15 millions de dollars (1,55 million d'euros), plus du triple des estimations. /Photo d'archives/

NEW YORK (Reuters) - La vente de 75 guitares et 55 amplificateurs d'Eric Clapton, mercredi à New York, a rapporté 2,15 millions de dollars (1,55 million d'euros), plus du triple des estimations, a annoncé la maison Bonham's.

Les bénéfices iront à un centre de désintoxication contre l'alcool et la drogue basé à Antigua, dans les Caraïbes, et fondé par la star britannique du rock, ancien alcoolique et consommateur de drogue.

Le lot le plus prestigieux, une guitare Gibson L-5P de 1948, est parti pour 82.960 dollars, le triple de l'estimation. Une Zemaitis S22BP 3S, datant de 2005 et estimée à entre 12.000 et 18.000 dollars, a été vendue 75.460 dollars. Parmi les 55 amplificateurs vendus, une paire de Fender a été achetée au prix de 42.700 dollars.

Eric Clapton, considéré comme l'un des meilleurs guitaristes de rock de tous les temps, n'a pu assister à la vente en raison d'un concert de son groupe à Los Angeles.

