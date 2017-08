Aux premières loges pour le mariage princier... à la plonge

<p>Pas reçu d'invitation pour le mariage du prince William et de Kate Middleton en avril ? La solution pour y assister pourrait être de postuler aux emplois d'assistants polyvalents proposés par la reine d'Angleterre Elizabeth II sur son site. /Photo d'archives/

LONDRES (Reuters) - Pas reçu d'invitation pour le mariage du prince William et de Kate Middleton en avril ? La solution pour y assister pourrait être de postuler aux emplois proposés par la reine d'Angleterre Elizabeth II.

Deux petites annonces ont été publiées sur le site de la souveraine (www.royal.gov.uk) pour des postes d'assistants polyvalents, basés à Buckingham Palace.

Le premier fera partie de l'équipe chargée de veiller à la disposition des plateaux pour le service du thé, du café et du petit déjeuner et devra notamment s'assurer "que les verres et la porcelaine appropriés" sont utilisés.

Le second contribuera à maintenir "la propreté du restaurant des employés (de Buckingham Palace) et des zones de lavage de la vaisselle".

Le salaire annuel s'élève à environ 14.000 livres sterling dans les deux cas et les candidats retenus seront amenés à se déplacer dans les autres propriétés de la famille royale à travers la Grande-Bretagne.

