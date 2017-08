Grève de la faim pour être invitée aux noces du prince William

<p>Estibalis Chavez, une Mexicaine de 19 ans, observe une grève de la faim devant l'ambassade de Grande-Bretagne à Mexico, dans l'espoir d'obtenir une invitation au mariage du prince William et de Kate Middleton en avril prochain à Londres. /Photo prise le 17 février 2011/

MEXICO (Reuters) - Une jeune Mexicaine observe une grève de la faim devant l'ambassade de Grande-Bretagne à Mexico, dans l'espoir d'obtenir une invitation au mariage du prince William et de Kate Middleton en avril prochain à Londres.

Estibalis Chavez, 19 ans, qui a planté sa tente près de l'entrée de l'ambassade, affirme qu'elle n'a rien mangé depuis huit jours et qu'elle se contente de boire de l'eau.

La jeune femme dit que son initiative a été inspirée par l'admiration qu'elle vouait à la mère du futur marié, feu la princesse Diana. "Je pense qu'elle était l'une des femmes les plus intéressantes de l'histoire, une des meilleures et des plus belles", a-t-elle dit.

"Ma mère était elle aussi une grande admiratrice de Lady Di et elle est morte à ma naissance, donc je me suis promis que j'assisterai au mariage de son fils", a ajouté Estibalis Chavez.

Personne n'a pu être joint dans l'immédiat à l'ambassade pour commenter cette situation.

Le prince William, deuxième dans l'ordre de succession au trône d'Angleterre, doit épouser Kate Middleton le 29 avril à l'abbaye de Westminster à Londres.

