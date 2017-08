Un teckel sourd commence à comprendre le langage des signes

KANSAS CITY, Missouri (Reuters) - Un chien sourd a commencé à apprendre le langage des signes dans une maison d'arrêt du Missouri, et suit des cours de "perfectionnement" dans une école pour sourds-muets, a annoncé la directrice de la prison, Barbara Garrison.

Sparky, un teckel, répond aux ordres de s'asseoir, de se coucher et de s'arrêter grâce aux détenus, et il est en cours d'apprentissage auprès des jeunes sourds-muets de signes signifiant manger et dehors.

La formation dont le chiot bénéficie fait partie d'un programme du département correctionnel du Missouri visant à proposer aux détenus une activité utile tout en réhabilitant des animaux de compagnie souffrant de handicaps qui les privent d'une chance d'adoption.

Ce programme, qui vise à éviter leur euthanasie, a "été bien plus loin que nous le pensions, c'est merveilleux", a déclaré Tina Holland, coordinatrice des activités à la maison d'arrêt de Licking.

