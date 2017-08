Pas de confession sur l'iPhone, dit le Vatican

<p>L'application de confession disponible pour l'iPhone. Le porte-parole du Vatican estime que les catholiques ne peuvent pas se confesser via le combiné d'Apple et que la technologie ne pourra jamais se substituer à l'absolution accordée par un prêtre à un pécheur. /Photo prise le 9 février 2011/

CITE DU VATICAN (Reuters) - Les catholiques ne peuvent pas se confesser via l'iPhone d'Apple et la technologie ne pourra jamais se substituer à l'absolution accordée par un prêtre à un pécheur, a déclaré mercredi le porte-parole du Vatican.

Cette mise au point du père Federico Lombardi fait suite au lancement aux Etats-Unis d'une application proposant aux fidèles de se confesser sur l'iPhone.

"On ne peut en aucun cas parler de confession via l'iPhone", dit le père Lombardi dans un communiqué, soulignant que le sacrement de pénitence nécessitait la présence du pénitent et du prêtre.

Catherine Hornby, Guy Kerivel pour le service français