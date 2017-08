"Y a-t-il un pilote dans l'avion" retenu par le Congrès US

LOS ANGELES (Reuters) - "Y a-t-il un pilote dans l'avion", "L'Empire contre-attaque" et "L'exorciste" figurent cette année dans la sélection de la bibliothèque du Congrès américain, qui désigne tous les ans 25 films pour leur importance "culturelle, historique ou esthétique".

Les titres retenus sont inscrits au Registre cinématographique national (National Film Registry) à des fins de préservation, une cause d'autant plus importante que la moitié des films tournés avant 1950 et près de 90% de la production antérieure à 1920 sont en état de décomposition ou d'ores et déjà détruits.

"Le National Film Registry est un moyen de rappeler à la Nation que la préservation de notre créativité cinématographique doit être une priorité", souligne James Billington, directeur de la bibliothèque du Congrès dans un communiqué.

Cette année, 2.112 films de plus de dix ans ont été proposés par le public. Après consultation du National Film Preservation Board, James Billington a retenu les 25 titres suivants (dans l'ordre alphabétique des titres anglais):

1. Y a-t-il un pilote dans l'avion (1980)

2. Les hommes du président (1976)

3. The Bargain (1914)

4. Cry of Jazz (1959)

5. Electronic Labyrinth: THX 1138 4EB (1967)

6. L'Empire contre-attaque (1980)

7. L'Exorciste (1973)

8. Spéciale première (1931)

9. Grey Gardens (1976)

10. I Am Joaquin (1969)

11. Une riche affaire (1934)

12. Let There Be Light (1946)

13. Solitude (1928)

14. Place aux jeunes (1937)

15. Malcolm X (1992)

16. John McCabe (1971)

17. Newark Athlete (1891)

18. Our Lady of the Sphere (1969)

19. La panthère rose (1964)

20. Preservation of the Sign Language (1913)

21. La fièvre du samedi soir (1977)

22. Study of a River (1996)

23. Tarantella (1940)

24. Le lys de Brooklyn (1945)

25. A Trip Down Market Street (1906)

