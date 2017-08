Kate méconnaissable sur une pièce à l'effigie du couple princier

<p>La pièce frappée à l'effigie du prince William et de Kate Middleton, éditée à l'occasion de leur mariage prévu en avril, a été dévoilée jeudi mais la jeune roturière y est à peine reconnaissable. Le dessin représente un fils aîné du Prince Charles ressemblant mais une Kate Middleton plus ronde qu'elle ne l'est en réalité. /Photo prise le 23 décembre 2010/

The Royal Mint</p>