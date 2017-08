Il aimait son chat... surtout dans son assiette

BUFFALO, Etat de New York (Reuters) - Un Américain de 52 ans a comparu vendredi devant un tribunal de Buffalo, dans l'Etat de New York, pour avoir laissé mariner son chat dans une préparation d'huile, de sel, de poivre et divers ingrédients afin de le manger.

C'est un simple contrôle routier en août dernier, après un stop non respecté, qui avait permis aux policiers de découvrir l'animal dans le coffre de la voiture de Gary Korkuc, a précisé un porte-parole de la police de Buffalo, Michael DeGeorge.

Le chat, un mâle, a survécu à cette épreuve mais il a fallu plusieurs bains et d'énergiques frictions pour le débarrasser de l'odorante mixture dans laquelle il avait mariné.

De nombreux volontaires se sont présentés pour l'adopter et le félin a vite trouvé un nouveau foyer où il n'a pas à éviter la cuisine.

Korkuc, qui avait avoué aux policiers ses desseins culinaires, s'était ensuite enfui dans le Maryland, d'où il a été extradé jeudi soir.

Poursuivi pour cruauté envers un animal et d'autres délits annexes, il restera en prison jusqu'à une nouvelle comparution devant le juge mercredi prochain.

Neale Gulley, Guy Kerivel pour le service français