Noël au congélateur

RENNES (Reuters) - Deux explorateurs ont décidé de subir pour les fêtes de Noël le sort généralement réservé au foie gras et à la dinde.

Ces deux trentenaires vont en effet s'enfermer durant neuf jours, du 17 au 25 décembre, dans une chambre froide de 70 m2, par - 25°C, à Brest, pour préparer une expédition scientifique au pôle Nord prévue au printemps 2012.

"Le but est de se rapprocher le plus possible des conditions de l'expédition. Nous allons poser la tente, tester le matériel, les vêtements, les duvets, l'alimentation lyophilisée. Pour ce genre de mission, chaque détail a une importance fondamentale", explique Julien Cabon, l'un des deux explorateurs embarqués dans l'aventure.

Avec Alan Le Tressoler, ingénieur en logistique polaire, ils s'adonneront également à différents exercices physiques pour parfaire leur "technique de l'effeuillage" qui consiste à enlever progressivement des couches de vêtements pour éviter de transpirer durant l'effort.

Baptisée "pôle Nord 2012", l'expédition, une première mondiale selon les deux explorateurs, consistera à mesurer la dérive de la banquise et son épaisseur, des données qui ne peuvent être récoltées sur cette zone par les satellites scientifiques.

"Notre boulot est d'aller chercher des données impossibles à récolter autrement", souligne Julien Cabon. "Pour celà, nous devrons nous maintenir durant environ six semaines sur l'axe de rotation de la terre en repositionnant chaque jour notre campement".

Pour réaliser leurs mesures, les deux hommes devront en effet lutter contre la dérive de la banquise et parcourir à pied, à ski ou en radeau jusqu'à 25 km par jour par des températures de - 45°C pour ne pas perdre le Nord.

La mission, soutenue par la marine nationale, Océanopolis et l'Ifremer, a également pour but de "sensibiliser le grand public sur les enjeux de l'océan glacial arctique".

En attendant, les deux explorateurs rejoindront le 17 décembre les entrepôts frigorifiques mis à leur disposition par la société Argel de Plouedern, près de Brest, équipés de vélos d'appartement et d'un tapis roulant pour faire leurs exercices.

Un menu spécial est quand même prévu pour le réveillon.

Pierre-Henri Allain, édité par Patrick Vignal