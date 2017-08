Vivent les mariés! Ils sont socialement plus fréquentables

<p>Selon une étude menée durant 12 ans aux Etats-Unis, les hommes mariés se comportent mieux socialement que les célibataires. Les auteurs de l'étude attribuent ce résultat aux qualités intrinsèques de départ des hommes qui les ont rendu plus séduisants aux yeux de leurs futures épouses et au mariage qui les assagit. /Photo d'archives/

NEW YORK (Reuters) - Les hommes mariés se comportent mieux socialement que les célibataires, d'abord parce que leurs qualités intrinsèques de départ les ont rendu plus séduisants aux yeux de leurs futures épouses, et ensuite parce que le mariage les assagit.

Tel est le résultat d'une étude menée durant 12 ans aux Etats-Unis par la chercheuse Alexandra Burt et ses collègues de l'université de l'Etat du Michigan auprès de 289 paires de jumeaux, entre l'âge de 17 ans et celui de 29.

Ces jeunes gens, dont plus de la moitié étaient de vrais jumeaux, disposaient donc en principe d'un patrimoine génétique commun, mais l'étude a montré que les plus sages étaient naturellement plus susceptibles de trouver une âme soeur.

Mais, même ceux qui faisaient preuve a priori de comportements anti-sociaux - délinquance, mensonge, agressivité, incivilités, absence de sentiment de culpabilité - s'assagissaient après avoir passé la bague au doigt à leurs dulcinées.

Parvenus à l'âge de 29 ans, les jumeaux non mariés présentaient un taux de comportements anti-sociaux de 1,3 contre 0,8 pour ceux qui étaient mariés.

L'étude, parue dans le numéro de décembre des Archives de psychiatrie générale, en conclut que le mariage adoucit les moeurs.

Mais Ryan King, de la faculté d'Albany, de l'université d'Etat de New York, qui n'est pas impliqué dans cette étude, s'interroge.

Les hommes mariés passent sans doute plus de temps avec leurs épouses qu'avec leurs amis, réduisant ainsi les risques de beuveries, d'incivilités qui résultent souvent des rassemblements collectifs.

"Tout le monde n'est pas susceptible d'intégrer l'institution du mariage, mais ceux qui le font en tirent bénéfice", admet toutefois King.

L'étude de l'université du Michigan corrobore par ailleurs des études criminologiques récurrentes montrant que les hommes mariés commettent moins d'infractions pénales que ceux qui ne le sont pas.

Cerise sur le gâteau pour les maris modèles, les époux ont tendance à vivre plus longtemps, à être moins dépressifs et sont moins sujets aux maladies cardiaques et aux attaques cérébrales.

Alison McCook, Marc Delteil pour le service français, édité par Gilles Trequesser