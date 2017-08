Par amour, il arrête de fumer... à 107 ans

<p>L'acteur et chanteur allemand Johannes Heesters a décidé d'arrêter de fumer, à l'âge de 107 ans, par amour pour sa femme, l'actrice allemande Simone Rethel, 61 ans. /Photo d'archives/

"Je l'ai fait par amour, pour ma magnifique femme", a expliqué l'acteur, plus connu en Allemagne sous le nom de "Jopie", au magazine allemand Bunte. "Je devrais rester le plus longtemps possible auprès d'elle", ajoute-t-il, précisant qu'il a arrêté de fumer il y a trois semaines déjà.

Heesters, qui a fêté dimanche ses 107 ans, est marié depuis 1992 à l'actrice allemande Simone Rethel, 61 ans.

L'acteur, qui a présenté des excuses en 2008 pour sa coopération avec le régime nazi, est connu en Allemagne pour ses rôles dans le film "Die Fledermaus" (La chauve-souris, 1946) et le film allemand "The Moon Is Blue" (La lune était bleue, 1953).

