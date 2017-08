35 millions de dollars pour une bouteille de Coca Cola de Warhol

NEW YORK (Reuters) - Une toile en noir et blanc d'Andy Warhol représentant une bouteille de Coca Cola a été acquise pour 35,36 millions de dollars lors d'enchères organisées mardi par Sotheby's.

Le lot de 54 oeuvres d'art d'après-guerre et contemporaines mises en vente a trouvé preneur à 91% pour un total de 222,4 millions de dollars, commissions incluses.

La toile de Warhol, intitulée "Coca-Cola (4) (Large Coca-Cola)" a largement dépassé le haut de sa fourchette d'estimation qui était de 25 millions, illustrant l'appétit croissant des collectionneurs pour l'art d'après-guerre.

D'autres ventes marquantes furent celles d'oeuvres de Gerhard Richter acquises pour 13,23 millions et 11,3 millions, et "Figure in Movement" de Francis Bacon cédée pour 14 millions, chacune ayant été attribuées pour plus du double de leur estimation basse.

En tout, six oeuvres ont dépassé les 10 millions de dollars, dont une oeuvre sans titre de Rothko acquise pour 22,5 millions de dollars.

Ce marché, ainsi que l'intérêt pour l'art contemporain, s'est développé au cours des dernières années, éclipsant parfois la demande pour les artistes impressionnistes ou "modernes".

Après un rapide déclin dans le sillage de la crise financière de 2008, le marché de l'art a retrouvé sa vigueur en 2010, tiré en partie par l'émergence de nouveaux collectionneurs dotés de fortunes tirées du pétrole, du gaz et de l'or.

Christopher Michaud; Patrice Mancino pour le service français, édité par Henri-Pierre André