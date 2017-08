Catholique... comme Homer Simpson !

LOS ANGELES (Reuters) - Même s'il pèche par gourmandise et paresse, Homer Simpson n'en n'a pas moins la bénédiction du Saint-Siège.

Le héros du célèbre dessin animé "Les Simpson" et son fils Bart sont catholiques, peut-on lire dans un article du très sérieux quotidien officiel du Vatican, l'Osservatore Romano, qui invite les parents à laisser leurs enfants suivre les aventures des "petits bonshommes jaunes".

"Très peu de gens le savent, et il fait tout pour le cacher. Mais c'est la vérité: Homer J. Simpson est catholique", a assuré le journal dimanche.

L'article cite l'étude qu'un père jésuite a consacré à un épisode de 2005 intitulé "The Father, the Son and the Holy Guest Star" (en VF: "Le Père, le Fils et le Saint d'esprit").

Le prêtre y conclut que "Les Simpson" figurent "parmi les quelques programmes télévisés pour enfants dans lesquels la foi chrétienne, la religion et les questionnements sur Dieu sont des thèmes récurrents".

C'est la deuxième fois que la série américaine, créée en 1989 par Matt Groening, reçoit ainsi la bénédiction du Vatican.

Son producteur exécutif Al Jean s'est néanmoins dit "choqué et stupéfait" par ces louanges, ajoutant que la famille Simpson était une habituée de l'Eglise "Presbyluthérienne" de Springfield.

"Nous avons montré assez clairement qu'Homer n'est pas catholique. Je ne crois vraiment pas qu'il pourrait se priver de manger de la viande le vendredi", a réagi Al Jean.

Jill Serjeant, Jean Décotte pour le service français