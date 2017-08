Quatre minutes de silence en tête des hit-parades ?

LONDRES (Reuters) - Si le silence est d'or, il pourrait également devenir disque d'or: des internautes militent sur Facebook pour placer en tête des hit-parades un morceau du compositeur expérimental John Cage dépourvu de toute note de musique.

Baptisée "Cage against the machine", cette campagne a reçu le soutien de 29.000 internautes et vise à placer le morceau "4'33''" en tête des 'charts' britanniques pour Noël.

L'an dernier, une mobilisation similaire avait permis de sacrer le groupe rock Rage Against The Machine, devant le grand favori Joe McElderry, issu d'une émission de télé-crochet.

L'oeuvre de John Cage, décédé en 1992, est présentée comme une composition pour tout type d'instruments ou d'orchestres dont la partition indique aux musiciens de ne pas jouer du tout. Selon le compositeur américain, tout l'intérêt du morceau était d'écouter les autres sons qui meublent le silence.

Mike Collett-White, Jean Décotte pour le service français