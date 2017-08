A Sao Paulo, le député le mieux élu est un clown

SAO PAULO (Reuters) - Des habitants de l'Etat de Sao Paulo ont choisi dimanche d'être représentés par un clown, dont ils ont fait le député le mieux élu du Brésil à l'occasion des élections législatives.

Francisco Everardo Oliveira Silva, plus connu sous son nom de scène Tiririca, qui signifie grognon, a obtenu plus de 1,3 million de voix, plus du double du deuxième candidat le mieux élu dans l'Etat le plus peuplé du pays.

Tiririca a séduit les déçus de la politique avec un slogan peu amène envers les parlementaires - "Je ne peux pas faire pire" - et la promesse de ne rien faire au Congrès, si ce n'est de rendre compte de l'activité de ses nouveaux collègues.

"Que fait un député ? La vérité, c'est que je n'en sais rien, mais votez pour moi et je vous le dirai", disait-il dans ses spots de campagne.

Le clown, habitué à paraître en public coiffé d'une perruque blonde, d'un chapeau rouge et d'une tenue aux couleurs criardes, a échappé de justesse à une tentative de faire interdire sa candidature, liée à sa condition d'analphabète.

Mais sa campagne pourrait ne pas avoir été si naïve et sincère qu'il a voulu le dire: en vertu de la loi électorale brésilienne, il peut donner son surplus de voix à d'autres candidats pour aider leur élection. Et il est membre de la coalition menée par le Parti des travailleurs au pouvoir.

Stuart Grudgings, Grégory Blachier pour le service français