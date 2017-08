<p>Le président Barack Obama va publier un livre pour enfants, inspiré par ses filles, qui rend hommage à 13 personnalités influentes des Etats-Unis, a annoncé mardi son éditeur Random House. Intitulé "Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters", le livre a été écrit par Obama avant son investiture le 20 janvier 2009. /Photo d'archives/

NEW YORK (Reuters) - Le président Barack Obama va publier un livre pour enfants, inspiré par ses filles, qui rend hommage à 13 personnalités influentes des Etats-Unis, a annoncé mardi son éditeur Random House.

Intitulé "Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters", le livre a été écrit par Obama avant son investiture le 20 janvier 2009. Mis en images par l'illustratrice Loren Long, il sortira le 16 novembre.

Barack Obama a deux filles, Malia, 12 ans, et Sasha, 9 ans.

L'ouvrage parlera "d'Américains à l'esprit novateur et des idéaux qu'ils ont forgés". Parmi les personnages choisis par Obama figurent l'ancien président George Washington, le joueur de base-ball Jackie Robinson, premier Noir à jouer en Ligue majeure, ou la peintre Georgia O'Keeffe.

Les dix autres noms n'ont pas été dévoilés par l'éditeur.

Cet ouvrage entre dans le cadre du contrat de 1,9 million de dollars que Barack Obama a signé avec Random House pour la publication de trois livres.

Les deux premiers livres "Dreams from My Father" ("Les rêves de mon père") et "The Audacity of Hope" ("L'Audace d'espérer") ont été des succès de librairie.

Les revenus tirés des 500.000 premiers exemplaires seront reversés à un fonds de financement d'études pour les enfants de soldats tués ou mutilés.

Christine Kearney, Jean-Stéphane Brosse pour le service français, édité par Gilles Trequesser