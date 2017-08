Visiter l'envers du décor à Berlin, par les toilettes publiques

BERLIN (Reuters) - Pour les touristes lassés des itinéraires traditionnels, une guide berlinoise propose de s'écarter des sentiers battus et d'effectuer une visite sur le thème des toilettes publiques.

Le point de rencontre des groupes se trouve devant les toilettes XIXe siècle de la place de Gendarmenmarkt, et la promenade se termine devant un restaurant appelé "Le petit coin".

L'idée est d'illustrer l'histoire de l'évolution des toilettes au fil des siècles et de montrer à titre d'exemple certaines des plus anciennes toilettes et des plus primitives, mais aussi les plus modernes, les plus sophistiquées.

Ainsi, les touristes découvrent-ils des toilettes automatiques de fabrication japonaise qui coûtent aussi cher qu'une petite voiture, explique la guide, Anna Haase.

Michelle Martin, Eric Faye pour le service français