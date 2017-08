Le Spiderman français gravit une tour de 151 m à Sydney

SYDNEY (Reuters) - Le Français Alain Robert qui s'est fait une spécialité d'escalader les plus hauts gratte-ciels de la planète a été arrêté lundi à Sydney après avoir gravi les 57 étages du Lumiere Building.

Le grimpeur, surnommé le Spiderman français, a été cueilli par les policiers australiens qui l'attendaient au sommet de la tour de 151 mètres. Il a été placé en garde à vue.

"C'est une superbe réussite", a dit son agent en Australie, Max Markson. "Je suis triste qu'il ait été arrêté, mais j'espère qu'il sortira bientôt et que nous pourrons boire un peu de champagne."

Alain Robert, qui est âgé de 48 ans, a été inculpé pour mise en danger de la vie d'autrui et violation de propriété. Remis en liberté sous caution, il devra comparaître le 3 septembre devant un juge, précise la police australienne dans un communiqué.

L'homme, qui a escaladé son premier immeuble à l'âge de douze ans, a à son actif plus de 80 ascensions d'édifices urbains, dont l'Empire State Building à New York, la Tour Montparnasse et la Tour Eiffel à Paris ou encore l'Opéra de Sydney.

Belinda Goldsmith, Henri-Pierre André pour le service français