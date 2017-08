Arrêté dans un aéroport avec des bagages débordant de reptiles

KUALA LUMPUR (Reuters) - Un homme a été arrêté cette semaine dans un aéroport malaisien après la découverte dans l'un de ses bagages de près d'une centaine de reptiles, la plupart d'entre eux étant des espèces protégées.

Anson Wong, déjà condamné aux Etats-Unis pour trafic d'animaux sauvages, était en transit entre l'île de Penang, une province située sur la côte nord-ouest de la péninsule malaise, et Djakarta, la capitale indonésienne.

Les services de sécurité de l'aéroport où il se trouvait ont été alertés après la rupture, jeudi, de l'un de ses bagages sur un tapis roulant.

À l'intérieur du sac se trouvaient 95 boas constricteurs, deux vipères rhinocéros et une tortue matamata. Selon la loi en vigueur, l'homme arrêté et placé en détention provisoire encourt une peine de sept ans de prison et une lourde amende.

Royce Cheah, Olivier Guillemain pour le service français