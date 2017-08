Des moutons en chocolat pour Miss Australie

SYDNEY (Reuters) - Miss Australie s'est vue offrir des moutons en chocolat de la part des défenseurs des animaux pour avoir renoncé à porter des accessoires en laine lors du concours de Miss Univers.

Jesinta Campbell avait été la cible de la colère du mouvement People for Ethical Treatment of Animals (PETA) après avoir annoncé son intention de porter des bottes et un "shrug" en laine pendant la partie du concours de beauté consacrée au "costume national".

Les militants reprochent aux éleveurs australiens la pratique dite du "museling" qui consiste à retirer des morceaux de peau du derrière des moutons pour leur éviter la transmission d'un parasite potentiellement mortel. La méthode est jugée inutile et douloureuse.

Le groupe a félicité Jesinta Campbell pour avoir finalement opté pour de la laine synthétique en lui envoyant une boîte de moutons en chocolat végétaliens.

La jeune femme de 19 ans a fini troisième du concours de beauté organisé lundi dernier à Las Vegas.

Belinda Goldsmith, Jean-Stéphane Brosse pour le service français