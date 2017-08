Cameron Diaz, personnalité la plus dangereuse d'internet

<p>Derrière la blondeur et le sourire angélique de Cameron Diaz se cache la personnalité la plus dangereuse d'internet. Selon l'éditeur de logiciels de sécurité McAfee, un dixième des sites web consacrés à l'actrice de 37 ans renferme en effet des logiciels malveillants destinés à dérober des informations aux internautes. /Photo prise le 23 juillet 2010/

NEW YORK (Reuters) - Derrière la blondeur et le sourire angélique de Cameron Diaz se cache la personnalité la plus dangereuse d'internet.

Un dixième des sites web consacrés à l'actrice de 37 ans renferme en effet des logiciels malveillants destinés à dérober des informations aux internautes, écrit l'éditeur de logiciels de sécurité McAfee dans une étude publiée jeudi.

Cameron Diaz devance dans l'ordre deux autres actrices américaines: Julia Roberts, deuxième, et Jessica Biel, qui occupait l'an dernier la première place.

Les pirates utilisent les célébrités comme appâts pour pousser les fans à télécharger des contenus apparemment inoffensifs, mais qui dissimulent des programmes destinés à dérober mots de passe et autres informations personnelles, explique David Marcus, directeur de la recherche en sécurité chez McAfee Labs.

"Ils savent que les gens veulent avoir des économiseurs d'écrans à l'effigie de célébrités. Ils surveillent les sujets à la mode sur internet et créent leurs contenus empoisonnés en fonction de ces derniers", précise-t-il.

Le mannequin brésilien Gisele Bundchen pointe au quatrième rang de ce classement, devant l'acteur Brad Pitt, seul homme à figurer dans ce Top 10 avec Tom Cruise.

"Brad Pitt est historiquement l'une des célébrités sur laquelle il est le plus risqué de faire une recherche en ligne", indique Dave Marcus, dont la société publie là son quatrième classement annuel des personnalités les plus dangereuses.

Si les types de logiciels malveillants utilisés par les pirates changent peu, McAfee a observé une envolée de leur nombre au deuxième trimestre 2010, avec la découverte de 6 millions de virus.

"Nous avons repéré plus de logiciels malveillants au deuxième trimestre 2010 que jamais auparavant (...) Cela fait environ 60.000 par jour", note Dave Marcus.

Zachary Goelman, Jean Décotte pour le service français