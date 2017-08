Chypre sur les traces d'un mystérieux crocodile

NICOSIE (Reuters) - Les experts en faune de Chypre sont sur le qui-vive après le signalement d'un crocodile par une fermière qui dit avoir eu la peur de sa vie lors d'un face-à-face avec l'animal.

A 50 km à l'ouest de Nicosie, la capitale, les autorités ont placé des pièges et autres appâts pour capturer la bête en cavale, qu'on ne trouve pas à l'état sauvage dans l'île.

"Nous n'avons rien vu qui suggère que quelque chose soit là, mais nous allons continuer à chercher", a expliqué Constantinos Moustakas, du département de recherche maritime et de pêche de Chypre.

Le témoin, une éleveuse de lapins, était en train de jardiner lorsqu'elle est tombée nez à nez avec le reptile, dont on ne sait pas s'il s'agit d'un crocodile ou d'un alligator.

"Je me penchais pour ramasser de l'herbe quand j'ai entendu un bruit, j'ai donc levé les yeux. Il était juste en face, la gueule ouverte. Il mesurait environ 1,5 mètres et son corps était couvert d'écailles", a témoigné Stravroulla Dikaiou au journal Politis.

Ce n'est pas la première fois que des Chypriotes affirment avoir aperçu des alligators rôdant sur l'île, mais aucun n'a jamais été retrouvé.

Les autorités pensent qu'il pourrait s'agir d'un animal de compagnie exotique rapporté de voyage par des touristes qui l'auraient abandonné une fois devenu trop encombrant.

L'espèce chypriote la plus proche de l'alligator est le caméléon, bien plus petit, timoré et inoffensif.

