La danse, régime crétois contre l'austérité

ATHENES (Reuters) - Plus de 150.000 personnes se sont pris par la main et ont dansé ensemble samedi en Crète pour tenter d'établir un record du monde et oublier le temps d'un défi la crise économique.

Les danseurs, dont certains étaient vêtus de costumes traditionnels, ont formé une chaîne humaine le long d'une autoroute de 200 km qui traverse la plus grande île grecque.

Habitants et touristes se sont essayés au sirtaki, tapant des pieds durant 15 minutes au son de la musique folklorique, tandis que la police jugulait la circulation.

"Ce soir nous avons envoyé un message d'espoir, sans lien avec l'argent. Nous avons prouvé qu'il y avait des valeurs plus importantes," a dit Spyros Prevezanos, directeur du groupe Planet Crete, qui a organisé ce rendez-vous.

Aucun record de la plus grande danse grecque n'ayant jamais été homologué auparavant, selon un porte-parole du Guinness Book, les organisateurs, qui attendaient jusqu'à 200.000 personnes, pourraient avoir réussi leur pari.

La Grèce tente de sortir d'une crise de la dette souveraine qui l'a contrainte à faire appel à l'aide du Fonds monétaire international et de l'Union européenne, pour un montant de 110 milliards d'euros.

Renee Maltezou, Grégory Blachier pour le service français