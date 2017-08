Un piano d'Abbey Road utilisé par les Beatles mis aux enchères

LONDRES (Reuters) - Un piano des studios d'Abbey Road, utilisé notamment par les Beatles et Pink Floyd, sera mis aux enchères le 15 août prochain et pourrait trouver preneur à 150.000 livres sterling (180.000 euros).

Le piano Challen des studios londoniens sera l'une des pièces maitresses de la vente de la maison d'enchères Bonhams sur les pionniers de la culture populaire (1940-1990).

Selon Bonhams, l'instrument a été utilisé sur les titres "Tomorrow never knows", "Paperback writer" des Beatles et pour certains morceaux des albums "Wish you were there" et "Dark Side of the moon" de Pink Floyd.

"Ce piano a été acheté en 1964 pour 250 livres (300 euros). Il a été exclusivement utilisé dans le Studio 3 dans les années 70 et 80, par les Beatles dans les années 60, probablement par Pink Floyd lors de ses enregistrements à Abbey Road, et par d'autres artistes également", a dit à Reuters Télévision le consultant de Bonhams, Stephen Maycock.

Le piano se trouvait au studio 3 d'Abbey Road jusqu'à ce qu'il en soit retiré dans les années 1980. Les studios ont été immortalisés par les Beatles par leur album du même nom.

Belinda Goldsmith, Marine Pennetier pour le service français