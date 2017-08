Des Allemands nageront jusqu'à la mer du Nord avec des canards

BERLIN (Reuters) - Un couple d'Allemands a décidé d'effectuer un périple de 500 km à la nage cet été, du centre de l'Allemagne jusqu'à la mer du Nord, accompagnés de sept canards.

Au départ de la ville de Cassel, Pia Marie Will, 33 ans, et Wilfried Arnold, 58 ans, nageront avec leurs compagnons palmés le long de la rivière Fuda et du fleuve Weser, avec pour objectif d'atteindre le port de Bremerhaven à la mi-septembre.

Le couple compte nager chaque jour entre 10 et 15 km. Les canards pourront en revanche se contenter de se mettre à l'eau une vingtaine de minutes par jour et suivront en voiture ou en bateau le reste du temps.

Max Chrambach; Antoine Bouthier pour le service français