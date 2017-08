Une femme masquée par des sous-vêtements vole un fast-food

MIDWEST CITY, Oklahoma (Reuters) - Une femme, qui portait des sous-vêtements masculins en guise de masque, a dérobé mardi de l'argent dans la caisse d'un McDonald d'Oklahoma avant de s'évanouir dans la nature, rapporte la police.

Les images de vidéosurveillance montrent une femme d'une cinquantaine d'années portant un pantalon et un T-shirt noirs, des gants et une perruque blonde et se dirigeant vers la vente à emporter au volant, ont indiqué les autorités.

Il semble que la femme avait enroulé des sous-vêtements masculins autour de sa figure, maintenus en place à l'aide de trombones, a indiqué le chef de la police de Midwest city, Brandon Clabes.

Profitant d'une courte absence des employés, elle a ouvert la caisse du "drive-in", manifestement à l'aide d'une clef, et a emporté une somme d'argent dont le montant n'a pas été divulgué.

"On voit beaucoup de choses, mais là, c'est l'une des plus étranges que j'aie jamais vues", a confié Clabes.

Carey Gillam; Marine Pennetier pour le service français