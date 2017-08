L'acteur vedette des films "Twilight" lié à Dracula par le sang

LOS ANGELES (Reuters) - Des mordus de généalogie ont découvert que l'acteur britannique Robert Pattinson, qui incarne un vampire dans la série de films à succès "Twilight", est un lointain cousin du comte Dracula.

Selon le site internet Ancestry.com, le comédien est lié à Vlad III, dit "L'Empaleur", cruel prince roumain du XVe siècle qui a inspiré Bram Stoker pour son roman "Dracula" en 1897.

"Remonter la ligne familiale de Pattinson jusqu'à Vlad a été une recherche difficile, mais les pièces qui en résultent forment un accompagnement parfait pour la saga 'Twilight'", explique Anastasia Tyler, généalogiste du site américain.

Robert Pattinson et Vlad Dracula sont semble-t-il liés par le biais de la famille royale britannique. Selon Ancestry.com, l'acteur de 24 ans est un lointain cousin des princes William et Harry du côté de leur père, probablement via la famille Pickering qui vivait dans le nord de l'Angleterre au XVIe siècle.

"On retrouve rois et vampires dans la vie de Pattinson, rendant son histoire aussi surnaturelle que celle qu'il joue à l'écran", juge Anastasia Tyler.

Robert Pattinson incarne le vampire Edward Cullen dans la tétralogie tirée des livres de Stephenie Meyer, dont les deux premiers épisodes au cinéma ont généré 1,1 milliard de dollars de recettes combinées (895 millions d'euros).

Le troisième épisode de la saga, "Eclipse" ("Hésitation" en version française), sort en salles le 30 juin aux Etats-Unis et le 7 juillet en France.

Jill Serjeant, Jean Décotte pour le service français, édité par Gilles Trequesser