Un tigre et deux chameaux volés par erreur au Canada

TORONTO (Reuters) - Un "adorable" tigre du Bengale de 180 kilos, Jonas, et deux chameaux, Todd et Sean, n'ont plus donné de leurs nouvelles depuis que des malfaiteurs ont volé le camion dans lequel ils se trouvaient, dans la nuit de jeudi à vendredi sur un parking du Québec.

Les trois animaux étaient en route vers le zoo de Bowmanville, dans la banlieue de Toronto, a précisé le directeur de cet établissement, Michael Hackenberger, très inquiet pour eux car ils doivent boire régulièrement et risquent la déshydratation si on ne s'en occupe pas correctement.

Pav Jordan, Guy Kerivel pour le service français