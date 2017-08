Le Vatican béatifie les Blues Brothers ... enfin presque

<p>Jim Belushi (à gauche) et Dan Aykroyd se produisant en tant que Blues Brothers. Trente ans après leur arrivée dans les salles de cinéma, Jake et Elwood Blues, les célébrissimes Blues Brothers, ont enfin obtenu la reconnaissance par le Vatican du caractère divin de leur mission, l'Osservatore Romano, quotidien du Vatican, consacrant une page entière et cinq articles au film réalisé par John Landis. Le rôle original de Jake était tenu par John Belushi, frère de Jim. /Photo prise le 8 février 2008/

Danny Moloshok</p>