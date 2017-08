Capturer des moustiques? Les Estoniens se piquent au jeu

TARTU, Estonie (Reuters) - Les moustiques d'Estonie en ont encore le bourdon: des habitants du petit pays balte ont mis la tête de ces insectes à prix en organisant un championnat de capture de moustiques.

Trente-sept participants se sont rassemblés dans un champ à Tartu, dans l'est du pays, pour attraper autant de moustiques que possible en moins de dix minutes dans une zone délimitée.

Les règles de la compétition ne précisaient pas si ce curieux gibier devait être capturé mort ou vif. Les chasseurs de diptères pouvaient concourir seuls ou par équipe de trois.

"On a beaucoup de moustiques et il faut bien les combattre d'une manière ou d'une autre, alors nous avons décidé d'organiser un championnat de capture de moustiques", a expliqué l'organisateur, Triinu Akkermann.

Un des concurrents avait peaufiné sa stratégie avant la compétition: "Nous allons nous échauffer de manière à commencer à transpirer un peu, puis je me tiendrai pieds et poings nus pendant que ma femme et ma fille prélèveront les moustiques sur moi", a indiqué Jevgeny Serov.

Rauno Luksepp, lauréat du premier prix -- un tour de voilier sur le lac Peipus, à la frontière russe --, a enchaîné 38 captures, et autant de piqûres pour y parvenir.

Des compétitions similaires avaient déjà été organisées en Finlande par le passé.

Reuters Television, Jean Décotte pour le service français, édité par Gilles Trequesser