Le déjeuner avec Warren Buffett vendu 2,63 millions de dollars

NEW YORK (Reuters) - Un enchérisseur a remporté un déjeuner avec l'investisseur américain Warren Buffett en proposant sur eBay la somme de 2,63 millions de dollars (2,17 millions d'euros).

Cette offre bat le record de celle proposée en 2008 par l'investisseur de Hong Kong Zhao Danyang, qui avait déboursé 2,11 millions de dollars pour déjeuner avec le "sage d'Omaha" et profiter de ses conseils d'investissement.

La somme déboursée par l'enchérisseur, dont l'identité était encore inconnue à la clôture des enchères vendredi soir, sera reversée à la Glide Foundation, une organisation caritative d'aide aux pauvres et aux sans-abri.

EBay n'a pas fait de commentaires dans l'immédiat, ni le fonds d'investissement Berkshire Hathaway de Warren Buffett.

Le déjeuner avec la troisième fortune mondiale, âgée de 79 ans, aura lieu au steakhouse Smith & Wollensky de Manhattan. Le vainqueur pourra être accompagné de sept de ses amis.

Warren Buffett met chaque année aux enchères un déjeuner avec lui depuis 2000, lorsque son épouse Susan, décédée depuis, lui a présenté la fondation Glide et son fondateur, le révérend Cecil Williams.

"Je bondis de joie, ça ne fait aucun doute", s'est réjouit Williams, 80 ans, alors que les enchères venaient de dépasser 1,5 million de dollars.

"Warren Buffett comprend et soutient Glide. Je lui ai dit il y a dix jours, 'vous êtes quelqu'un de tellement bon !'. Il a rit et il m'a répondu 'oui, bon, j'essaie, j'essaie'."

Entre 2000 et 2010, les dix séances d'enchères ont permis de collecter 5,9 millions de dollars. En 2006, Warren Buffett a promis l'essentiel de sa fortune, estimée à 47 milliards de dollars, à la fondation Bill et Melinda Gates et à quatre associations caritatives.

Elinor Comley et Jonathan Stempel. Gregory Schwartz pour le service français