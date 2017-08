Les enchères pour déjeuner avec Warren Buffett à 900.100 dollars

<p>L'offre la plus élevée dans le cadre de la mise aux enchères annuelle d'un repas avec le milliardaire Warren Buffett (photo) atteignait jeudi 900.100 dollars (742.289 euros). Le gagnant et sept de ses amis auront le droit de déjeuner et d'écouter les conseils d'investissements du "sage d'Omaha", qui est âgé de 79 ans. Les enchères seront closes vendredi à 20h30 locales (samedi 02h30 GMT). /Photo d'archives/

Carlos Barria</p>