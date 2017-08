Il dérobe une caravane... en emportant les propriétaires

CANBERRA (Reuters) - Un voleur de voiture en Australie a pris la fuite avec un butin inattendu, les propriétaires du véhicule se trouvant dans la caravane qui y était accrochée.

L'incident s'est déroulé lundi midi alors qu'un couple de sexagénaires venait prendre livraison de la caravane qu'ils avaient achetée, à Blair Athol, dans la banlieue d'Adelaide.

Profitant de ce que les clés étaient restées sur le contact, le voleur a sauté dans le véhicule et pris la fuite alors que le vendeur et les acquéreurs se trouvaient dans la caravane.

"Le vendeur a réussi à sauter de la caravane au démarrage", a expliqué la police dans un communiqué. Le suspect a ensuite percuté une voiture avant de s'enfuir à vive allure alors que le couple terrifié se trouvait toujours dans la caravane.

Il a finalement abandonné la voiture, la caravane et le couple indemne quelques rues plus loin et a disparu en emportant leur appareil photo numérique.

Belinda Goldsmith, Myriam Rivet pour le service français, édité par Gilles Trequesser