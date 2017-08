George Washington en retard de deux siècles à la bibliothèque

NEW YORK (Reuters) - La plus ancienne bibliothèque de New York a récupéré récemment un livre emprunté il y a 221 par George Washington. L'amende, qui n'a pas été réclamée, aurait atteint 300.000 dollars.

Selon le registre de la New York Society Library, le premier président des Etats-Unis d'Amérique a emprunté "Le droit des gens ou Principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et des Souverains", ouvrage du juriste suisse Emer de Vattel, le 5 octobre 1789.

Belinda Goldsmith, Jean-Philippe Lefief pour le service français