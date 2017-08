Des "préservatifs pontificaux" aux Pays-Bas

AMSTERDAM (Reuters) - Un sex-shop néerlandais a annoncé qu'il distribuerait 2.000 préservatifs "pontificaux" le week-end prochain pour embarrasser l'Eglise catholique.

De Condoomfabriek veut ainsi attirer l'attention sur la transmission des maladies sexuelles et sur les grossesses non désirées résultant de l'opposition du Vatican à l'usage du préservatif.

L'emballage représente la silhouette d'un pape ayant un air de parenté indubitable avec Benoît XVI, même si le visage de celui-ci n'y figure pas.

L'image est encadrée de ce slogan: "I said no! We say yes!" ("J'ai dit non, nous disons oui!").

Ben Berkowitz, Marc Delteil pour le service français