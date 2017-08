Un distributeur automatique d'or dans un palace du Golfe

DUBAÏ (Reuters) - C'est la dernière trouvaille des pays du Golfe toujours à la recherche de sensations fortes pour milliardaires: un distributeur automatique d'or vient d'être installé dans un palace d'Abou Dhabi.

Moyennant quelques menus billets, il fournit des mini-lingots pouvant peser jusqu'à 10 grammes et des pièces d'or et divers calibres. La version permettant d'utiliser une carte de crédit sortira prochainement.

L'homme d'affaires allemand à l'origine du projet, Thomas Geissler, a déposé sa marque, "Gold to Go" (Or à emporter) et choisi un pays du Golfe pour inaugurer ce service.

"Nous avons choisi l'Emirates Palace parce qu'il reflète bien l'atmosphère ambiante. L'or est importé d'Allemagne et nous proposerons bientôt un petit lingot avec le logo de l'Emirates Palace. Cela constituera pour les clients un joli souvenir à remporter à la maison", explique-t-il.

Pour faire bonne mesure, la façade du distributeur est recouvert d'une mince pellicule d'or et le cours du minerai précieux est actualisé toutes les dix minutes pour tenir compte des fluctuations du marché.

"Dès le premier jour, la demande a été forte", remarque Thomas Geissler. "Un client a même acheté un exemplaire de chaque produit proposé".

Le lancement de ce service ne pouvait être plus opportun, l'or étant de nouveau très recherché en raison des incertitudes entourant les marchés boursier et monétaire.

Amena Bakr, Pascal Liétout pour le service français