Le fondateur de Playboy vient au secours du signe "Hollywood"

LOS ANGELES (Reuters) - Le fondateur de Playboy, Hugh Hefner, a fait don des 900.000 dollars nécessaires pour pouvoir acheter du terrain autour de l'inscription géante "Hollywood", qui domine la capitale mondiale du cinéma.

Selon les autorités de Los Angeles, cet argent ira au Trust for Public Land, une fondation indépendante à vocation écologique. Cet organisme sans but lucratif devait réunir d'ici vendredi 12,5 millions de dollars au total pour racheter à un groupe d'investisseurs de Chicago un terrain appelé "Cahuenga Peak", qui avait jadis appartenu aux héritiers du défunt milliardaire Howard Hugues.

C'est sur ce terrain accidenté, qui domine les villas de rêve d'Hollywood, que sont plantées les lettres géantes formant le nom "Hollywood" et qui sont en piteux état.

L'argent versé par Hugh Hefner permettra notamment à la fondation d'acheter une parcelle adjacente, qui sera alors intégrée à un parc municipal voisin, empêchant ainsi tout projet de construction immobilière susceptible de gâcher ce panorama historique.

"Mes rêves d'enfants et mes fantasmes d'adulte viennent du grand écran, et les images créées par Hollywood ont eu une influence majeure sur ma vie personnelle et celle de Playboy", a expliqué Hugh Hefner dans un communiqué. "Le signe Hollywood est un peu la Tour Eiffel (de la Californie) et je suis ravi d'aider à protéger cet immense monument culturel."

Parmi les autres généreux donateurs figurent le comédien Tom Hanks et le cinéaste Steven Spielberg.

Dan Whitcomb; Jean-Loup Fiévet pour le service français