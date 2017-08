Mondial: des fans prêts à jeûner pour la victoire finale

SINGAPOUR (Reuters) - Que seraient prêts à faire les supporters pour voir leur pays remporter la Coupe du monde de football?

La majorité d'entre eux jeûnerait pendant une semaine, selon un sondage qui a mis en évidence des fans disposés à aller jusqu'à se faire amputer.

Une majorité des sondés (55%), qui vivent en Amérique du Nord mais sont originaires d'un des 32 pays qualifiés pour le Mondial en Afrique du Sud, cesseraient de s'alimenter pendant une semaine si cela pouvait faire gagner leurs favoris.

Plus de 40% renonceraient à tout rendez-vous galant pendant un an, 7% abandonneraient leur emploi et 4% se disent même prêts à perdre un membre en échange du prestigieux trophée.

Le sondage a été mené par la société américaine de téléphonie à l'étranger VIP Communications auprès de 20.000 personnes.

Parmi elles, 93% des Anglais interrogés engageraient une grève de la faim d'une semaine pour faire gagner la sélection aux Trois Lions; et 70% des Italiens démissionneraient en échange d'une victoire de la Squadra Azzurra.

Les Américains sacrifieraient plus volontiers leur maison, et les Sud-Coréens leur vie amoureuse.

La palme des supporters les moins fervents revient aux Slovaques: seuls 3% d'entre eux sacrifieraient quoi que ce soit pour leur équipe nationale.

Miral Fahmy, Jean Décotte pour le service français, édité par Gilles Trequesser