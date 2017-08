Une personne sur cinq pense côtoyer des extraterrestres

<p>Une personne sur cinq est persuadée de côtoyer des extraterrestres, montre un sondage Reuters-Ipsos, réalisé auprès de 23.000 adultes dans 22 pays. Le sondage révèle que plus de 40% des Indiens et des Chinois interrogés sont persuadés que des extraterrestres déguisés en humains vivent parmi nous. A l'opposé, seuls 8% des Belges, Suédois et Néerlandais y croient. /Photo d'archives/

Toby Melville</p>