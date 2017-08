Pour les Britanniques, la vieillesse commence à 58 ans

<p>Pour les Britanniques, la jeunesse prend fin à 36 ans et la vieillesse commence à 58. Mais cette perception varie sensiblement dans le reste de l'Europe, comme le montre une enquête effectuée dans 21 pays, auprès de plus de 40.000 personnes, par le programme de recherche européen ESS. /Photo d'archives/

LONDRES (Reuters) - Pour les Britanniques, la jeunesse prend fin à 36 ans et la vieillesse commence à 58.

Mais cette perception varie sensiblement dans le reste de l'Europe, comme le montre une enquête effectuée dans 21 pays, auprès de plus de 40.000 personnes, par le programme de recherche européen ESS (European Social Survey).

C'est dans les pays nordiques que les sondés pensent que la jeunesse finit le plus tôt, comme en Norvège (34 ans), alors que dans un pays comme Chypre, on pense en moyenne que l'on reste jeune jusqu'à 52 ans et que la vieillesse n'arrive pas avant 67 ans.

De manière générale, tous pays confondus, les hommes estiment que la jeunesse prend fin et que la vieillesse commence deux ans avant l'âge cité par les femmes.

Valle Aviles Pinedo, Eric Faye pour le service français, édité par Gilles Trequesser