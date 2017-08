Des meubles créés pour Michael Jackson aux enchères en juin

<p>Une vingtaine de meubles créés pour Michael Jackson, dont un fauteuil en cuir orné de cristaux et de feuille d'or, seront mis aux enchères le 25 juin prochain à Las Vegas. /Photo d'archives/REUTERS</p>

LOS ANGELES (Reuters) - Une vingtaine de meubles créés pour Michael Jackson, dont un fauteuil en cuir orné de cristaux et de feuille d'or, seront mis aux enchères le 25 juin prochain à Las Vegas, ont annoncé les organisateurs vendredi.

Selon la maison Julien's Auctions, le chanteur de "Thriller" avait commandé ces meubles pour une résidence de la région londonienne qu'il comptait louer en 2009 pendant les cinquante concerts qu'il devait donner en Angleterre.

Réalisé par le fabricant de meubles italien Colombostile, l'ensemble comprend une paire de fauteuils en velours rouge brodés d'aigles, un fauteuil à motif léopard orné de plumes d'autruche ainsi qu'un canapé de velours rouge à dorures.

Les prix estimés des meubles mis en vente varient de 16.500 à 150.000 dollars par article.

Jackson, décédé à Los Angeles le 25 juin dernier à l'âge de 50 ans, a succombé à une overdose d'un puissant anesthésique qui lui avait été prescrit pour l'aider à dormir pendant la période de répétitions de sa série de concerts "This is it".

La vente sera précédée d'expositions en Irlande et à Las Vegas où l'on verra ce à quoi aurait peut-être ressemblé la résidence de Jackson une fois meublée, a indiqué Julien's.

Les enchères porteront aussi sur des dizaines d'autres objets et souvenirs de la star, notamment une veste autographiée portée pour son succès "Beat it" et des tableaux provenant de sa propriété de Neverland, en Californie.

Jill Serjeant, version française Philippe Bas-Rabérin