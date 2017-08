Favorite des Oscars, Sandra Bullock élue "pire actrice" 2009

<p>A la veille des Oscars où elle est la favorite pour le prix de la meilleur actrice, Sandra Bullock a été distinguée samedi par le jury des Razzie Awards, qui l'a couronnée pire actrice de l'année 2009, pour "All About Steve". Au contraire de beaucoup de lauréats, elle est venue chercher son prix à cette soirée annuelle parodiant la grand-messe hollywoodienne, se présentant sur scène avec un charriot plein de DVDs du film et menaçant la salle de réciter son texte jusqu'à quatre heures du matin. /Photo prise le 26 février 2010/

LOS ANGELES (Reuters) - A la veille des Oscars où elle est la favorite pour le prix de la meilleur actrice, Sandra Bullock a été distinguée samedi par le jury des Razzie Awards, qui l'a couronnée pire actrice de l'année 2009.

Brillante dans "The Blind Side", film qui lui a déjà valu le Golden Globe de la meilleure actrice et le prix décerné par la Guilde des acteurs, Sandra Bullock a reçu un Razzie pour son rôle dans "All About Steve".

Si elle obtient la statuette dorée dimanche soir lors de la cérémonie des Oscars, elle deviendrait la première actrice à recevoir les deux récompenses la même année.

Au contraire de beaucoup de lauréats, elle est venue chercher son prix samedi lors de la soirée annuelle organisée depuis 1980 pour parodier la grand-messe hollywoodienne.

Accusant le jury de n'avoir pas vu le film, elle est arrivée sur scène un charriot plein de DVDs de "All About Steve", dans lequel elle joue une verbicruciste peu douée pour les relations sociales qui tombe amoureuse d'un cameraman.

"Merci d'avoir ruiné ma carrière avec cette très mauvaise décision", a-t-elle lancé avant de menacer la salle de réciter son texte jusqu'à quatre heures du matin.

Les vedettes du cinéma américain se rendent très rarement à cette soirée. En 2005, Halle Berry était elle aussi venue chercher son prix pour son rôle dans "Catwoman". Elle s'était présentée sur scène avec l'Oscar obtenu trois ans avant pour "A l'ombre de la haine".

L'autre star de la soirée des Razzie a été le film "Transformers", un des plus gros succès commerciaux de 2009.

Il a obtenu les distinctions du "pire film", "pire scénario" et Michael Bay celle du "pire réalisateur", un prix que ce metteur en scène abonné aux grosses productions spectaculaires reçoit pour la seconde fois.

Le jury a en outre décerné des "Razzie" spéciaux pour couronner l'ensemble de la décennie 2000-2009.

Celui du plus mauvais acteur est revenu à Eddie Murphy, celui de la plus mauvaise actrice à Paris Hilton.

"Battlefield Earth", film avec John Travolta, inspiré des écrits du fondateur de l'Eglise de scientologie, Ron L. Hubbard, a été sacré "pire film" de la décennie.

Alex Dobuzinskis, version française Grégory Blachier