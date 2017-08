Deux enfants jouent aux contrôleurs aériens à New York

<p>Deux enfants ont été autorisés le mois dernier à jouer aux contrôleurs aériens, apparemment sous la surveillance d'adultes, à l'aéroport John F. Kennedy de New York, faisant décoller plusieurs avions. /Photo d'archives/

NEW YORK (Reuters) - Deux enfants ont été autorisés le mois dernier à jouer aux contrôleurs aériens, apparemment sous la surveillance d'adultes, à l'aéroport John F. Kennedy de New York, faisant décoller plusieurs avions, fait savoir mercredi l'Autorité de l'aviation civile américaine (FAA).

Un contrôleur aérien et un haut responsable de l'aéroport ont été suspendus le temps d'une enquête sur ces faits, qui impliqueraient les deux enfants d'un responsable de la tour de contrôle, a précisé la FAA.

Le premier incident remonte au 16 février. Dans des échanges radio diffusés par une chaîne de télévision locale, on entend un garçon, qui serait âgé de sept ans, donner l'autorisation de décoller à des pilotes.

"JetBlue 171, contact pour décollage", déclare le petit garçon auquel le pilote répond en disant: "Prêt au décollage JetBlue 171, bon travail".

On entend ensuite un adulte dire: "Voilà ce qui se passe lorsque les enfants ne sont pas à l'école."

Un second incident similaire, survenu le 17 février, fait l'objet d'une enquête. Il implique cette fois une petite fille, qui a parlé aux pilotes d'un avion de JetBlue et d'un autre d'American Airlines.

"Ce manque de discernement n'enfreint pas seulement les règlements de la FAA mais aussi le sens commun de ce que doit être une conduite professionnelle. Ce genre de distraction est totalement inacceptable", a déclaré l'administrateur de la FAA, Randy Babbitt dans un communiqué.

Quelque 48 millions de passagers transitent chaque année par l'aéroport JFK de New York.

