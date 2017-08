Les juges américains épinglés pour leur mauvaise conduite

<p>Selon un assureur en ligne, 44% des procureurs ayant sollicité un dossier d'assurance ont indiqué avoir déjà eu un accident. "Les professions demandant d'effectuer plusieurs tâches à la fois - téléphoner, tenir des délais serrés - risquent bien plus d'être distraites, et donc d'avoir un accident", note le vice-président d'insurance.com, Sam Belden. /Photo d'archives/

NEW YORK (Reuters) - Fins connaisseurs du code civil ou pénal, les juges et procureurs américains le sont peut-être un peu moins du code de la route, à en croire une liste des automobilistes les plus dangereux par corps de métier, établie par un assureur.

Selon insurance.com, une compagnie d'assurance en ligne, 44% des procureurs ayant sollicité un dossier sur leur site internet ont dit avoir déjà eu un accident lorsque le formulaire demandait de fournir ses antécédents de conducteur.

Les salariés du secteur financier se classent en deuxième position, suivis par les employés du gouvernement. Les moins dangereux sont les sportifs professionnels, dont 17% ont indiqué avoir déjà eu un accident, et les femmes et hommes au foyer, avec 24%.

"Les professions demandant d'effectuer plusieurs tâches à la fois - téléphoner, tenir des délais serrés - risquent bien plus d'être distraites, et donc d'avoir un accident", note le vice-président d'insurance.com, Sam Belden, dans un communiqué.

"Les gens travaillant au foyer doivent effectuer plusieurs tâches à la fois, mais comme ils ont souvent des enfants à bord, ils tendent à davantage prendre leur temps et à être plus prudents."

Voici la liste des dix professions jugées les plus dangereuses selon les données recueillies par l'assureur:

1. Juge, procureur

2. Employé du secteur financier

3. Employé du gouvernement

4. Barman, serveur

5. Employé du secteur des affaires

6. Toiletteur pour chien

7. Publicitaire, chargé de marketing

8. Coiffeur, styliste

9. Entraîneur sportif

10. Infirmier

Belinda Goldsmith. Gregory Schwartz pour le service français