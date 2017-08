JO: quand les Simpson se mettent au curling

<p>Homer et Marge Simpson se sont mis au curling le temps d'un épisode de la célèbre série d'animation, un clin d'oeil apprécié par les curleurs américains présents aux Jeux olympiques de Vancouver. /Photo d'archives/

VANCOUVER (Reuters) - Homer et Marge Simpson se sont mis au curling le temps d'un épisode de la célèbre série d'animation, un clin d'oeil apprécié par les curleurs américains présents aux Jeux olympiques de Vancouver.

Certes, le curling mixte n'est pas une discipline olympique, ni même un sport de démonstration cette année, et les scénaristes ont sans doute pris quelques libertés avec les règles de ce jeu né en Ecosse.

Mais l'entraîneur des curleurs américains, Phill Drobnick, avoue avoir beaucoup ri devant son écran dimanche soir.

"L'équipe a regardé (l'épisode) ensemble et on lui a donné 20 sur 20", sourit-il. Les scénaristes "ont fait du beau travail et ont permis à notre sport de toucher un public nouveau, donc c'est forcément très bon pour nous aussi."

Dans l'épisode, Homer et Marge Simpson découvrent par hasard le curling et remportent les sélections pour représenter les Etats-Unis aux Jeux de Vancouver.

Une réplique du héros aux yeux globuleux et à la peau jaune prophétise les aléas climatiques dont a pâti la compétition depuis la cérémonie d'ouverture, avec le report de plusieurs épreuves: "Prends ton manteau d'hiver", dit-il à son épouse, "on va dans la ville la plus chaude du Canada !"

Jeffrey Jones, Jean Décotte pour le service français, édité par Gilles Trequesser