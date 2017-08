<p>Correction: bien lire que George Clooney interprétait le rôle de Batman, et Arnold Schwarzenegger celui de Mr Freeze -- S'il n'a pas à rougir de son dernier rôle dans "Up In The Air", nominé cinq fois aux Oscars, George Clooney est sans doute moins fier de "Batman et Robin", élu film le plus désastreux de l'histoire par les lecteurs de la version en ligne du magazine américain Empire. Il y interprétait le rôle de Batman et Arnold Schwarzenegger campait Mr Freeze. /Photo d'archives/REUTERS</p>