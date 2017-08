Les riverains de l'Albert Hall craignent les amateurs de boxe

LONDRES (Reuters) - Les habitants du quartier chic de South Kensington ont demandé à la Haute Cour de Londres d'invalider la décision du Conseil municipal de Westminster de réintroduire la boxe et la lutte au programme des spectacles du Royal Albert Hall.

Bâtie sous l'ère victorienne, cette salle légendaire est dédiée principalement à des concerts classiques, dont les traditionnels "proms" (concerts promenades de la BBC), et y organiser des matches de boxe ou des compétitions de lutte entraînerait des nuisances, estiment-ils.

Ces deux sports attireraient dans ce quartier paisible des "éléments antisociaux" qui, à la sortie, risquent d'être "plus bruyants et perturbateurs que la clientèle actuelle", font-ils valoir, d'autant qu'il est question de prolonger les heures d'ouverture de la buvette et de fermer la salle plus tard.

Le Royal Albert Hall, du nom d'Albert de Saxe-Cobourg, le mari de la reine Victoria, a accueilli dans le passé des matches de boxe mais, selon les habitants de South Kensington, cela a conduit à "de graves perturbations".

La Cour continuera vendredi à entendre les arguments des habitants et ceux du conseil municipal, et mettra probablement son jugement en délibéré.

Paul Casciato, version française Marc Delteil